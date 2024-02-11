31 Mart’ta yerel seçimlerde sadece siyasi partiler değil, bağımsız adaylar da belediye başkanlığı için yarışacak. Van’da, işçisi olarak çalıştığı belediyenin başkanlığına talip olan bağımsız aday Muammer Takıs da bu isimlerden.

2016 yılında çevre temizlik personeli olarak İpekyolu Belediyesi’nde çalışmaya başlayan ve ardından belediye çatısı altına birçok görevde bulunan, en sonunda da “Yanlış iş yapa yapa bize doğruyu öğrettiler” diyerek belediye başkanlığına talip olan Takıs’la, işçilikten adaylığa uzanan süreci konuştuk.

SEÇİM BÜROSU YOK

Evli ve dört çocuk babası olan 38 yaşındaki Muammer Takıs’ın şu an için Van’da bir seçim bürosu bulunmuyor. Bu yüzden söyleşimizi cadde üzerindeki küçük bir butik kafede gerçekleştirdik. Kafede bulunan neredeyse herkesin tanıdığı Takıs, çayını yudumlarken bize ilk olarak yaşam hikayesini anlattı. O, hikayesini anlatırken masamızın yakınında bulunanlar da bizi dinledi.

Muammer Takıs, çalışma hayatına bir lokantada bulaşıkçı olarak henüz 13 yaşında başlamış ve ardından bir marangozhanede, oto sanayide ve hazır giyim mağazalarında çalışmış. Daha sonra kendi işini kurmaya karar vermiş. Böylelikle uzunca bir süre mağaza vitrini dekoratörlüğü ve organizatörlük yaparak geçimini sağlamış. Sonrasında ise İpekyolu Belediyesi'nde işe başlamış.

Dokuz kardeşli, geniş bir ailede dünyaya gelen ve merhum dengbêj Enver Takıs’ın oğlu olarak hem dengbêjlik hem de âşıklık geleneğini sürdürebilmek için Van’da Feqîyê Teyran Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği’ni de kurduğunu belirten Takıs, Kürt edebiyatı ürünü olan klamları da seslendiriyor.

‘İPEKYOLU BELEDİYESİ’NDE ÇÖPÇÜ OLARAK İŞE BAŞLADIM’

Takıs’la söyleşimizin devamında, belediyede ilk işe başladığı zamanı, süreç içerisinde neler yaşadığını ve belediye başkanlığı için adaylık kararını neden aldığını konuştuk. Takıs, belediyedeki 8 yıllık sürecini şu sözlerle anlattı: "2016 yılında, İpekyolu Belediyesi’nde çöpçü olarak işe başladım. Belediyenin çöp kamyonunun arkasında sokakları dolaşırken, çöpteki yiyecekleri ve plastik atıkları fark ettim. Çöpe atılan atık yemekleri ve bayat ekmekleri toplayıp ayrı bir torbaya bırakırdım. Biriktirdiğim bu bayat ekmekleri, sokak hayvanlarının bulabilecekleri yerlere koyardım. Daha sonra Çevre Koruma Müdürlüğü’nde, denetimli serbestlikten gelenlerin bulunduğu birimin başına şef olarak verildim. Bu ekiple birlikte, Van Gölü sahilinde çöp topladık, kentte görüntü kirliliği yapan trafolara resimler çizerek güzelleştirdik. Belediyede, Fen İşleri Müdürlüğü hariç hemen hemen her müdürlükte çeşitli görevlerde çalıştım. Buralarda da yeni tecrübeler kazandım.”

‘YANLIŞ İŞ YAPA YAPA BİZE DOĞRUYU ÖĞRETTİLER’

Belediyede çalıştığı süre boyunca iki kez işten çıkarıldığını ancak mahkeme kararıyla yeniden görevine döndüğünü anlatan Takıs, “Bu belediyenin başkanlığına adayım” diyerek adaylık kararını almasının sebebini ise şöyle açıkladı: “Kötü komşu insanı ev sahibi yapar. Her iki parti için de söylüyorum. Belediyede hali hazırda, iki taraflı oynayan bir kadro var ve bu değişmiyor. Her dönem bu insanlar müdür olarak görevde. İdeoloji değişse bile bu kadrolar değişmiyor ve ne yazık ki bir çalışmaları da yok. Yani gözümüze iğne gibi batıyor. Tüyü bitmemiş yetimin parası, saçma sapan giderlere kullanılıyor. Bunlar yanlış iş yapa yapa bize doğruyu öğrettiler. Ben belediyeciliğin siyasi ideolojiden uzak, hizmet odaklı olması ve vatandaşın yararını gözetmesi gerektiğini düşünüyorum. Halkımızın da artık bunu istediğinin farkındayım.”

‘BEN MİTİNGE DE BALKON KONUŞMASINA DA KARŞIYIM’

Seçim çalışmaları kapsamında mahalleri ziyaret eden Takıs, mahalle sakinleriyle toplantılar gerçekleştiriyor. Bu toplantıları genellikle taziye evlerinde düzenliyor. Belediyedeki işi gereği sık sık gittiği bu mahallelerin sakinleri tarafından da tanındığı ifade eden Takıs, “Sorunlarına sıkıntılarına hakimim. Ben bu sorunları ve çözüm yollarını söylediğimde hoşlarına gidiyor. Ancak diğer adayların çoğu daha önce o köylere hiç uğramamışlar. Problemlerini bilmiyorlar. Onlar gittiğinde daha farklı tepkiler görüyorlar” dedi.

Bağımsız aday Takıs’a, miting düzenlemek isteyip istemediğini de sorduk. Miting yapmayı kesin bir dille reddeden Takıs, gerekçesini ise şu ifadelerle belirtti: “Ben miting düzenlemeye karşıyım. Mitinglerde insanları kendi ayaklarına çağırıyorlar. İnsanlar oraya geliyor, siz konuşuyorsunuz onlar dinliyor. Ben kendimi alkışlatmak istemiyorum. Bir bayramda ya da newrozda insanlar bir araya toplanabilir. Buna karşı değilim ama o da ancak kültür sanat etkinliği kapsamında yapılır. Ben kazanmak için miting yapmayacağım. Mitingler ya da balkon konuşmaları bir başarı değildir. Başarı, ilk gün işe koyulmaktır.”

‘KİMSE TEK BAŞINA BİR YERE VARAMIYOR’

Seçim sürecinde, siyasi partiler kampanyalarını ekonomik olarak finanse edebiliyor. Oysa bağımsız adaylar bu süreci kendi imkanlarıyla sürdürmek zorunda kalıyor. Bir belediye çalışanı olan Takıs’ın geliri de seçim sürecindeki masraflarını karşılamaya yetmiyor. Takıs, bu noktada merak ettiğimiz sorunun cevabını da verdi: “Malumunuz kimse tek başına bir yere varamıyor. Adaylık süreci zaten oldukça masraflı. Bu yüzden bir belediye meclis üyesi listesi oluşturduk. Tanıdığımız, bildiğimiz, güvendiğimiz her aileden birer kişiyi bu listeye yazdık. Burada yeterlilik durumlarını da gözettik. Bu kişilerle beraber ortak bir havuz kurduk. Giderlerimizi de bu havuzdan temin ediyoruz.”

‘KAPINIZA HİZMET İÇİN GELMEYENLER, OY İSTEMEK İÇİN DE GELMESİNLER’

İpekyolu, 2012 yılında Van’ın büyükşehir olmasıyla birlikte oluşmuş yeni sayılabilecek bir ilçe. 350 binin üzerindeki nüfusuyla Van’ın en büyük ilçesi olan İpekyolu’nda şu ana kadar iki yerel seçim yapıldı. 2015 yerel seçimlerinde Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP), 2019 yılında da Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kazandığı ilçede, belediye 8 yıldır kayyım tarafından yönetiliyor.

Muammer Takıs, iki siyasi partinin oy üstünlüğünün yaşandığı ve kayyım tarafından yönetilen ilçede neden ‘bağımsız’ bir aday olarak seçime girmeyi tercih ettiğini, “Bu memleket bir 5 yıl daha kayyum ceremesini çekmesin diye, vatandaşa bir alternatif oluşsun diye bağımsız aday oldum. Seçmenlere de şunu söylemek istiyorum: Hiçbir adaydan çekinmeyin. Kapınıza bir kez bile hizmet için gelmeyenler, oy istemek için de gelmesinler. Sizin hanenizden kim haberdarsa, o sizden oy istemeye gelsin” diyerek ifade etti.

‘KAZANAMASAM DA YERİMDE DURMAYACAĞIM’

Belediye başkanlığı yarışını kazandığı takdirde haftanın 6 gününü sahada, yalnızca bir gününü makamında geçireceğini ifade eden Takıs, “Kazanırsam, hiçbir projem lafta kalmayacak. Bunun sözünü verdim. Hiçbir gencimiz, hiçbir kadınımız mağdur olmayacak. Bir gencimiz dışarıda yatarsa, bir çocuğumuz aç yatarsa hesabını gelip benden sorsunlar” diye konuştu

Seçimi kazanamazsa bile yine de mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayan Takıs’la son olarak şunları söyledi: “Şayet kazanamasam da yerimde durmayacağım. Onlar yapana kadar zorlayacağım. Bir sonraki seçime kadar beni belediyede işçi olarak tutarlar mı bilmiyorum. Gerekirse çıkarsınlar, çok da önemli değil. Ben alışkınım. Onlar beni işten çıkardıkça, benim hırsım daha çok artıyor.”