Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Van’da hayata geçireceği arsa satışlarıyla yatırımcıları heyecanlandıracak yeni bir duyuru yaptı. Van’ın gözde bölgelerinde dört önemli arsa, alıcıların ve yatırımcıların ilgisine sunuluyor. Stratejik konumları ve uygun ödeme koşulları ile bu arsalar, uzun vadeli kazanç için mükemmel fırsatlar sunuyor.

Van’ın Değerlenen Bölgelerinde Satışa Çıkan Arsalar

TOKİ, Van’ın Edremit ve Tuşba ilçelerinde dört farklı arsa için muhammen bedelleri belirledi. İşte satışa sunulan arsalar ve muhammen bedelleri:

Edremit İlçesi, Eski Camii Bölgesi: 5.563,21 m² Akaryakıt İstasyonu ve Park Alanı: 55.632.100 TL 2.906,91 m² Konut Alanı: 16.569.387 TL 7.899,38 m² Turizm Tesis Alanı: 55.295.660 TL

Tuşba İlçesi, Kalecik Bölgesi: 4.429,54 m² Ticaret Alanı: 13.288.620 TL



Bu geniş çaplı arsa satışları, Van’ın gelişen bölgelerinde stratejik noktalarda yer alıyor ve gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor.

Açık Artırma ve Esnek Ödeme Koşulları

Satışa sunulan arsalar için ihale, 29 Ağustos’ta Ankara ve İstanbul’daki TOKİ ofislerinde, ayrıca internet üzerinden açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek. İnternetten katılmayı planlayanlar için başvurular, ihale gününden bir iş günü öncesine kadar devam edecek. TOKİ, alıcılara %25 peşinat ve 48 ay vadeli ödeme seçeneği sunarak arsa alımını daha da erişilebilir hale getiriyor.

Yatırımcılar İçin Kaçırılmayacak Bir Fırsat

TOKİ’nin Van’da satışa sunduğu bu arsalar, hem gayrimenkul yatırımcıları hem de inşaat sektörü profesyonelleri için büyük bir fırsat anlamına geliyor. Şehrin gelişmekte olan bölgelerinde konumlanan bu arsalar, yatırımcılara uzun vadeli kazanç potansiyeli sunuyor. Ayrıntılar ve başvuru için TOKİ’nin resmi internet sitesinden veya satış ofislerinden bilgi alınabilir.

Bu satış, Van’ın hızla değer kazanan bölgelerinde yer almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Kazanmak için bu fırsatı değerlendirin!