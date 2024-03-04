Sabah güneşli bir güne uyanan Van’da öğleden sonra ile akşam saatleri arasında karla karışık yağmur ve kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji tarafından paylaşılan bilgide; “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van il merkezi ve güney ilçeleri ile Hakkari ilinde öğle saatleri ile akşam saatleri arasında aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadiselerinin görülmesi beklenmektedir” denildi.
Meteorolojik tahminlere göre bugün Van’da beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu
Saray: Parçalı ve çok bulutlu