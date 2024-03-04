Sabah güneşli bir güne uyanan Van’da öğleden sonra ile akşam saatleri arasında karla karışık yağmur ve kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından paylaşılan bilgide; “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van il merkezi ve güney ilçeleri ile Hakkari ilinde öğle saatleri ile akşam saatleri arasında aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadiselerinin görülmesi beklenmektedir” denildi.

Meteorolojik tahminlere göre bugün Van’da beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ile akşam saatleri arasında aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu