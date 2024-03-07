Meteoroloji, hava durumu verilerini paylaştı. Buna göre Van’ın bazı ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yağışların belli aralıklarla önümüzdeki birkaç gün devam edebileceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji, Van ve bölge illeri için çığ tehlikesi uyarısını sürdürdü. Uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Buzlanma ve don olaylarına da dikkat çeken Meteoroloji; “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.

Van genelinde bugün tahmin edilen hava durumu şu şekilde olacak;

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı