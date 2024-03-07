Van'ın kırsal bölgelerinde dün gece etkili olan yoğun kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları sonucu 257 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Karın etkili olduğu Başkale ilçesi beyaza büründü, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitime bugün ara verildi.
Belediye karla mücadele ekipleri, vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için kar küreme çalışması başlattı.
Kaynak: AA