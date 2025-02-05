Açıklanan trafik bültenine göre Van’da 2025 yılı Ocak ayında meydana gelen trafik kazalarından can kaybı yaşanmadı.

2025 yılı Ocak ayı istatistikleri kapsamında açıklanan ölü sayıları, yalnızca kaza yerindeki vefat verilerini ifade ediyor.

Trafik kaza ve sonuçlarının illere göre dağılımında 2025 yılı Ocak ayında Van’da 138 ölümlü-yaralanmalı kaza gerçekleşti. Aynı dönemde 196 maddi hasarlı kaza meydana geldi. 2025 Ocak döneminde Van’da gerçekleşen bu kazalarda 203 kişi yaralanırken, aynı dönemde trafik kazalarından kaynaklı bir can kaybı yaşanmadı.

ÜLKE GENELİ 2025 YILI OCAK AYI VERİLERİ

İller bazında açıklanan Trafik Kazaları ve Sonuçlarının Türlerine Göre Dağılımı istatistiklerinde ülke genelinde Ocak ayı; ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 19 bin 472, maddi hasarlı kaza sayısı 31 bin 154 oldu. Aynı dönemde gerçekleşen trafik kazalarındaki yaralı sayısı 27 bin 747 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 190 olarak açıklandı.