Vanlılar, Ramazan Bayramı’nın 2. gününde hangi fırınların açık olduğunu merak ediyor. İşte detaylar…

3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı’nın 2. gününde açık olacak fırınlar belli oldu. Bayramın 2. gününde 22 ekmek fırını açık olacak.

İşte Van’da Ramazan Bayramı’nın 2. gününde açık olacak nöbetçi fırınlar;

- Mis Tarım Unlu Mamulleri (Sıhke Caddesi Hacı Hidayet Camii Yanı)

- Akköprü Taş Ekmek Fabrikası (Akköprü Mahallesi)

- Hacıoğlu Ekmek Fabrikası (Şerefiye Mahallesi)

- İstanbul Ekmek Fırını (Vali Mithatbey Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi)

- Aslı Ekmek Fırını (Hacıbekir Mahallesi Sebze Halı Yanı)

- Göktat Ekmek Fırını (Bostaniçi Dörtyol Kavşağı)

- Büyükşehir Unlu Mamulleri (Akköprü Mahallesi Hıdırellez Caddesi Kardelen Sokak)

- Başit Ekmek Fırını (Şabaniye Caddesi)

- Dural Taş Ekmek (Serhat Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Hayat Hastanesi yanı)

- Başak Taş Ekmek (Alipaşa Mahallesi)

- İstanbul Ekmek Fırını (Alipaşa Mahallesi)

- Yalçın Kaya Ekmek Fabrikası (Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi)

- Şafak Fırını (Şafak Mahallesi)

- Hacıoğlu Ekmek Fabrikası (İskele İkinisan Polis Evi Karşısı)

- Han Taş Ekmek (Ezberciler Arkası)

- Ünseli Trabzon (Erciş Yolu Üzeri)

- Kardeşler Ekmek Fabrikası (İskele Caddesi)

- Haktan Unlu Mamulleri (Erciş Yolu Üzeri Shell Petrol)

- Soner Usta Unlu Mamulleri (Terzioğlu Mahallesi)

- Elif Unlu Mamulleri (Gölbaşı Caddesi)

- İbrahimoğulları Unlu Mamulleri (Yeni Mahalle Şerefiye Caddesi Demir Köprü)

- Van Taş Ekmek (Vali Mithatbey Mahallesi Merinos Lisesi Karşısı)