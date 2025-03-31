Vanlılar, Ramazan Bayramı’nın 2. gününde hangi fırınların açık olduğunu merak ediyor. İşte detaylar…
3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı’nın 2. gününde açık olacak fırınlar belli oldu. Bayramın 2. gününde 22 ekmek fırını açık olacak.
İşte Van’da Ramazan Bayramı’nın 2. gününde açık olacak nöbetçi fırınlar;
- Mis Tarım Unlu Mamulleri (Sıhke Caddesi Hacı Hidayet Camii Yanı)
- Akköprü Taş Ekmek Fabrikası (Akköprü Mahallesi)
- Hacıoğlu Ekmek Fabrikası (Şerefiye Mahallesi)
- İstanbul Ekmek Fırını (Vali Mithatbey Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi)
- Aslı Ekmek Fırını (Hacıbekir Mahallesi Sebze Halı Yanı)
- Göktat Ekmek Fırını (Bostaniçi Dörtyol Kavşağı)
- Büyükşehir Unlu Mamulleri (Akköprü Mahallesi Hıdırellez Caddesi Kardelen Sokak)
- Başit Ekmek Fırını (Şabaniye Caddesi)
- Dural Taş Ekmek (Serhat Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Hayat Hastanesi yanı)
- Başak Taş Ekmek (Alipaşa Mahallesi)
- İstanbul Ekmek Fırını (Alipaşa Mahallesi)
- Yalçın Kaya Ekmek Fabrikası (Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi)
- Şafak Fırını (Şafak Mahallesi)
- Hacıoğlu Ekmek Fabrikası (İskele İkinisan Polis Evi Karşısı)
- Han Taş Ekmek (Ezberciler Arkası)
- Ünseli Trabzon (Erciş Yolu Üzeri)
- Kardeşler Ekmek Fabrikası (İskele Caddesi)
- Haktan Unlu Mamulleri (Erciş Yolu Üzeri Shell Petrol)
- Soner Usta Unlu Mamulleri (Terzioğlu Mahallesi)
- Elif Unlu Mamulleri (Gölbaşı Caddesi)
- İbrahimoğulları Unlu Mamulleri (Yeni Mahalle Şerefiye Caddesi Demir Köprü)
- Van Taş Ekmek (Vali Mithatbey Mahallesi Merinos Lisesi Karşısı)