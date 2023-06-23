Wanhaber / Özel

Van’da her bayram öncesi olduğu gibi, önümüzdeki Kurban Bayramı öncesi de tezgâhlar düzenlendi, bayramlık ürünler ön plana konuldu.

Market ve dükkânlarda da bayramlık şekerler özenli bir şekilde ön raflara dizildi.

Van kent merkezinde bayram yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar da hazırlıklarını sürdürüyor.

Market ve dükkânlarda lüks şekerlerin kilogram fiyatı 350 – 400 TL’ye kadar çıkıyorken, vatandaşın bütçesine uygun şekerler bulmak da mümkün.

Esnaflar, özellikle bu hafta sonunda şeker ve kolonya satışlarının artacağını dile getiriyor.

Ramazan Çetin