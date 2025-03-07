Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ‘İşletme Belgeli’ istatistiklere göre Van’da tesis sayısı 46, yatak sayısı bin 922, oda sayısı 3 bin 920 olarak raporda yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2025 yılı Şubat ayı ‘Yatırım Belgeli’ istatistiklerine göre Van’da tesis sayısı 15, oda sayısı 972, yatak sayısı ise 2 bin 24 oldu.

‘Basit Konaklama İşletme Belgeli’ istatistiklere göre Van’da tesis sayısının 38 olduğu bildirildi. ‘Basit Konaklama İşletme Belgeli’ raporuna göre ise Van’da 2025 yılı Şubat ayı itibari ile oda sayısı bin 246, yatak sayısı ise 2 bin 492 olarak kayıtlarda yer aldı.

ÜLKEMİZ GENELİ RAKAMLAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan istatistik raporlarına göre 2025 yılı Şubat ayında Türkiye geneli ‘İşletme Belgeli’ toplam tesis sayısı 7 bin 89, oda sayısı 566 bin 267, yatak sayısı ise 1 milyon 187 bin 400 olarak açıklandı.

‘Türkiye Genelinde Yatırım Belgeli Konaklama’ istatistiklerinde ise; tesis sayısı 674 olarak açıklanırken, bu tesislere bağlı oda sayısı 70 bin 992, yatak sayısı ise 158 bin 458 olarak kayıtlarda yer aldı.

‘Basit Konaklama İşletme Belgeli’ istatistik raporunda ise Türkiye genelindeki tesis sayısı 14 bin 328, oda sayısı 315 bin 723, yatak sayısı ise 637 bin 61 olarak açıklandı.