Fırıncılar, 12 ay boyunca zorlu şartlarda çalışıyor ancak yaz ayları mesleği daha da ağırlaştırıyor. Kavurucu sıcaklara bir de fırının sıcaklığı eklenince fırın ustaları günde 5 litrenin üzerinde su tüketiyor. Vatandaşlar serin yerlerde gölge ararken, fırıncılar ekmek parası için alev alev fırın başında ter döküyor.

Van’da yaz sıcaklıklarının bastırmasıyla birlikte birçok vatandaş güneşten korunmak için gölgelik alanlara sığınırken, fırıncı esnafı ise adeta bir ateş çemberinin ortasında ekmeğini kazanmaya çalışıyor.

Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında artan sıcaklıklar, fırıncılar için hayatı daha da zorlaştırıyor. Günlük 30 derecenin üzerindeki hava sıcaklığına bir de fırın içindeki 60 dereceyi aşan ortam eklenince, bu mesleği icra edenler adeta sıcakla mücadele ediyor.

“GÖLGE BİLE YETMİYOR, BİZ ATEŞİN BAŞINDAYIZ”

10 yıllık fırın ustası Selman Bilici, bu işi babasından devraldığını belirterek “Yaz aylarında çok zorlanıyoruz. Alıştık diyoruz ama yine de vücut direnç gösteriyor. Gölgede biraz dinleniyoruz ama fırın başına döndüğümüzde sıcaklık bizi hemen etkiliyor. Terliyoruz, sıvı kaybediyoruz. Günde 5-6 litre, bazen daha fazla su tüketiyoruz. Vatandaş fırına girince hemen bunaldığını söylüyor, bize ‘Allah yardımcınız olsun’ diyerek dua ediyorlar. Bu dualar bize moral oluyor ama koşullar gerçekten ağır.” dedi.

“60 DERECE SICAKLIKTA 12 SAAT ÇALIŞIYORUZ”

Yaklaşık 28 yıldır fırıncılık yapan Muhammet Nuri Bilici de sıcak havanın etkisini her yıl daha fazla hissettiklerini ifade ederek, “Fırınlarımız 12 saat boyunca çalışıyor. Öğle vakti geldiğinde içerideki sıcaklık dayanılmaz hale geliyor. Günlük su tüketimimiz 8-10 litreyi buluyor. Vücudumuzu soğutmak için bazen buzlarla serinlemeye çalışıyoruz. Dışarısı 30 derece ama bizim çalıştığımız ortam çok daha sıcak. Yaz aylarında ekmek çıkarmak gerçek anlamda sabır istiyor.” diye kaydetti.

“KIYAFETLERİMİZİ DEFALARCA DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALIYORUZ”

Fırın ustası Maşallah Ceyran da yazın fırıncılık yapmanın dayanılmaz olduğunu belirterek, “Şu anda dışarıda sıcaklık 30 derecenin üstünde ve daha da artacak. Çalıştığımız ortamda ise sıcaklık 60 derecenin üzerinde. Bu sıcaklıkta çalışmak gerçekten çok zor ama ekmeğimizi bu şekilde kazanıyoruz.

Yaz aylarında terden dolayı kıyafetlerimizi günde birkaç kez değiştirmek zorunda kalıyoruz. Su içmeden durmak mümkün değil. İşimizi seviyoruz ama yaz ayları gerçekten yıpratıcı. Yapılacak en son meslek fırıncılık diyebiliriz. Ateşin başında olmak kolay değil. Ancak başka çaremiz yok, alın terimizle ekmek kazanıyoruz.” dedi.

Van sokaklarında sıcak havadan bunalan vatandaşlar parklarda, ağaç gölgelerinde ya da klimalı mekanlarda serinlemeye çalışırken, fırıncılar sıcak fırınların başında ekmek üretimini aralıksız sürdürüyor.