Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 2025 ikinci çeyreğine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, Türkiye’de sektörün aktif büyüklüğü 2024 sonuna göre 7 trilyon 9 milyar 323 milyon lira artarak 39 trilyon 666 milyar 557 milyon liraya ulaştı.

2025 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye’de toplam altın mevduatı 2,5 trilyon TL olarak kaydedildi. Aynı dönemde, bankalarda tutulan altın cinsinden mevduat toplamda yaklaşık 350 milyar TL değerinde oldu. Altın kredileri ve altın mevduatı toplamı ise, Türkiye'de 2025 yılı ilk 6 ayı için yaklaşık 352,5 milyar TL olarak kayıtlarda yer aldı.

Van, 2025 yılı ikinci çeyrek verilerine göre 5 milyar 170 milyon 162 bin TL’lik altın mevduatıyla, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Malatya, Elazığ ve Erzurum’un ardından en fazla altın birikimine sahip 4. il oldu.

Van, Türkiye genelinde ise toplam 2,5 trilyon TL’lik altın mevduatının yüzde 0,21’ini oluşturarak, en düşük altın mevduatına sahip 30. il konumunda yer aldı. Daha önce açıklanan 2025 yılı ilk çeyreğinde de Van yine en düşük altın mevduatına sahip 30. il olarak kayıtlarda yer almıştı.

Van’da 2025 yılı ikinci çeyreğinde altın mevduatı, bir önceki döneme göre 519 milyon 932 bin TL artarak yüzde 11,18 oranında büyüdü.