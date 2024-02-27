Van Devlet Tiyatrosu salonunda düzenlenen şenlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Ozan Aşık Ahmet Poyrazoğlu, Aşık Temel Turabi, Aşık Selahattin Dündar, Aşık Bayram Denizoğlu, Aşk Mehmet Çağlari, Aşık Kazım Gülle, Aşık Muhlis Denizer, Aşık Rahim Sağlam ve Hüsamettin Ergül, türküleriyle izleyicilere duygulu anlar yaşattılar.

Şenliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, bazı kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK başkanları ile vatandaşlar katıldı.