Edinilen bilgiye göre kazalar, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi'nin başlangıcında yiyecek bulmak için yoldan karşıya geçmeye çalışan 2 tilki ile bir kartal araçların çarpması sonucu telef oldu. Diğer bir kaza ise Güzeldere Geçidi‘ni yaklaşık 10 kilometre geçtikten sonra meydana geldi.

Yoldan karşıya geçtiği sıra bir aracın çarpması sonucu telef olan tavşan saatlerce yolda kaldı. Vatandaşlar, yaban hayvanları yerleşim yerlerine yakın yerlerde yiyecek bulmak için yola geldiklerini, bundan dolayı sürücülerin bu yerlerden daha dikkatli geçmelerini istediler.