Van’da, alabalık üretimi konusunda önemli adımlar atılıyor. Yapılan yatırımlarla alabalık üretiminin artırılması hedefleniyor.

Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Van’ın alabalık üretimi konusunda geldiği aşamayı değerlendirdi.

VAN’DA 39 ALABALIK ÜRETİM TESİSİ BULUNUYOR

Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Wanhaber’e yaptığı açıklamada, kent genelinde toplam 39 alabalık üretim tesisinin bulunduğunu söyledi. Şişman, tesislerin tamamına yakınının alabalık üretimi yaptığını belirterek, bazı tesislerin ise geçtiğimiz yıllardaki kuraklığa bağlı olarak çalışmadığını ama bu yılki yağışlarla yeniden aktif hale geleceğini ifade etti.

Özellikle Çatak ve Gevaş ilçelerinde akarsular üzerine kurulan bazı tesislerde su sıkıntısı yaşandığını kaydeden Müdür Şişman, “Bir kısmı deaktif durumda. Özellikle akarsular üzerinde kurulu tesislerde kuraklığa bağlı sorunlar yaşanıyordu. Ancak bu yıl yağışların iyi gitmesiyle birlikte yeniden hareketlilik bekliyoruz.” dedi.

“ÜRETİM KAPASİTESİ 2 BİN 500 TONA ULAŞIYOR”

Van’daki alabalık üretim kapasitesinin yıllık yaklaşık 2 bin ila 2 bin 500 ton arasında olduğunu belirten Müdür Şişman, “Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 bin ton üretim gerçekleşti. Bu yıl bu üretimin üzerinde bir verim bekliyoruz. Baraj tesislerinde ise herhangi bir sorun yaşanmıyor. Barajlarımızda düzenli üretim de devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

“VAN ALABALIK ÜRETİMİNDE ÇOK İYİ DURUMDA”

Van’ın birçok ilçesinde alabalık üretim tesislerinin bulunduğunu belirten İl Müdürü Şişman, özellikle Gevaş, Bahçesaray ve Başkale ilçelerinde sektörün gelişmeye devam ettiğini vurgulayarak, “Yeni tesis çalışmalarımız devam ediyor. Bahçesaray’da Müküs Çayı üzerinde büyük bir alabalık tesisi kurulacak. Bu tesis, Türkiye’nin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olacak. Önemli bir yatırım hayata geçirilecek.” dedi.

“HEDEF 400 MİLYON YUMURTA ÜRETİMİ”

Bahçesaray’da kurulacak olan üretim tesisinin izinlerinin alındığını aktaran Şişman, “Yıllık 300 milyon yumurta üretim kapasitesine sahip çok büyük bir tesis kurulacak. Bakanlık nezdindeki izin süreçleri tamamlandı, ön üretim izinleri verildi. Bunun yanı sıra ikinci bir tesis için daha izin verildi. Bu tesis de yıllık yaklaşık 100 milyon yumurta kapasitesine sahip olacak.” diye konuştu.

Böylece Bahçesaray’da toplam 400 milyon yumurta üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

“TÜRKİYE’NİN DIŞA BAĞIMLILIĞI SONA EREBİLİR”

Türkiye’de kullanılan alabalık yumurtalarının büyük bölümünün Fransa’dan ithal edildiğini anlatan Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, kurulacak tesislerin bu bağımlılığı büyük ölçüde sona erdirebileceğini ifade etti.

Somon balığının da aslında özel besleme yöntemleriyle yetiştirilen bir alabalık türü olduğunu söyleyen Şişman, “Türkiye’nin yıllık yumurta ithalatı yaklaşık 300-400 milyon seviyesinde. Bu tesisler faaliyete geçtiğinde ithalatın önünü büyük ölçüde kesebiliriz.” diye kaydetti.

“DOĞAYA ZARAR VERMEYEN TESİSLER OLACAK”

Kurulacak tesislerde çevre hassasiyetinin ön planda tutulacağını da vurgulayan Şişman, sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Tesiste kullanılan su kirletilmeden yeniden doğaya verilecek. Kaynaktan alınan su hangi kalitedeyse aşağıya da aynı kalitede bırakılacak. Bu süreçler sürekli denetlenecek.”