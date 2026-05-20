Van İl Müftü Vekili Abdullah Erkan Çok, kurban bayramı öncesi, Wanhaber aracılığıyla önemli uyarılarda bulundu. Müftü Vekili Çok, bayram sürecinde yola çıkacak vatandaşlara trafik kurallarına uyulması konusunda da uyarılarda bulunarak, herkesin huzurlu ve kazasız bir bayram geçirmesi dileğinde bulundu.

Kurban kesimlerinin belediyeler tarafından belirlenen alanlarda yapılmasının önemli olduğunu belirten Van İl Müftü Vekili Çok, vatandaşların hijyen kurallarına ve İslami usullere dikkat etmesi gerektiğinin önemine değindi.

“VATANDAŞLARIMIZIN KURBAN BAYRAMI’NI ŞİMDİDEN TEBRİK EDİYORUZ”

Belirlenen kesim alanlarında müftülük görevlilerinin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü personellerinin de görev yapacağını söyleyen Çok, “Malumunuz üzere bir Kurban Bayramı’na daha yaklaşmış bulunuyoruz. Bu vesileyle, ülkemizin ve memleketimizin dört bir yanından kutsal topraklara hac farizasını yerine getirmek üzere gitmiş olan vatandaşlarımızın ibadetlerini Allah kabul eylesin inşallah. Dualarını makbul eylesin, sağlıkla ve selametle ailelerine, memleketlerine dönmelerini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Önümüzdeki cumartesi itibarıyla Kurban Bayramı tatili de başlamış olacak. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyoruz.” dedi.

“TRAFİĞE ÇIKACAKLAR DİKKAT ETMELİ”

Vatandaşların kurban ibadetinin dini yönüyle ilgili müftülük görevlilerinden bilgi alabileceğini kaydeden Çok, kurbanlık hayvanların sağlık durumlarıyla ilgili ise veteriner hekimlerden destek alınması gerektiğini belirterek şunları söyledi;

“Bayram sürecinde geziye, tatile ve akraba ziyaretine çıkacak olan vatandaşlarımızın trafikte hız kurallarına riayet etmelerini, uykusuz şekilde yola çıkmamalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Temennimiz; kazasız, belasız bir bayram geçirilmesi, herkesin sevdikleriyle huzur içinde bayramlaşarak sağ salim yuvalarına dönmesidir. Özellikle kurban kesim yerleri konusunda da vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ediyoruz.”

“VETERİNER HEKİMLERİMİZDEN MUTLAKA BİLGİ ALINMASINI ÖNEMLE HATIRLATIYORUZ”

Van İl Müftü Vekili Abdullah Erkan Çok, son olarak şu sözleri kaydetti:

“Kurban kesimlerinin hem hijyen kurallarına hem İslami usullere uygun şekilde, belediyelerimizin belirlemiş olduğu alanlarda yapılması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca kurbanlık hayvanların sağlık durumları ve kurbana uygun olup olmadığı konusunda veteriner hekimlerimizden mutlaka bilgi alınmasını önemle hatırlatıyoruz. Çünkü sağlık yönünden uygun olmayan hayvanların dini açıdan da kurban vasfını taşımadığı bilinmektedir.”