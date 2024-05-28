Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği tarafından düzenlenecek olan mezunlar buluşması 1 Haziran’da Atatürk Lisesi bahçesinde gerçekleşecek.

76 yıllık Atatürk Lisesi’nin mezunları; ‘Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği’ tarafından organize edilen programla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Sosyal medya üzerinden etkileşim halinde olan mezunların heyecanlı oldukları anlaşılıyor.

“Birlikte Güzeliz” sloganı ile mezunları, dönem arkadaşlarıyla yıllar sonra bir araya getirmeyi hedefleyen programda; nostaljik anılar üzerine sohbetler de yapılacak.

‘Atatürk Lisesi Mezunlar Buluşması’ etkinliği, 1 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da Atatürk Lisesi Bahçesinde gerçekleşecek.

Tüm mezunların davet edildiği geleneksel mezunlar buluşmasında katılımcılara domatesli ekmek ve limonata ikram edilecek.