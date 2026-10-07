Ziyaret kapsamında Edremit İlçe Nüfus Müdürü Saim Sabah Kendir ve beraberindeki personel, müftülük çalışanlarının haftasını kutlayarak İlçe Müftüsü Mahmut Durmuş'a ve müftülük personeline çiçek takdim etti. Din görevlilerinin toplumdaki birleştirici ve önemli rolüne dikkat çekilen buluşmada, kurumlar arası iş birliği ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

Arapça bilen, evli ve beş çocuk babası olan Edremit İlçe Müftüsü Mahmut Durmuş ile müftülük personeli, gerçekleştirilen nazik ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Nüfus Müdürü Saim Sabah Kendir ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Ziyaret, sıcak bir sohbetin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.