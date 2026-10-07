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İlçe Müftüsü Sedat Şentürk ve İlçe Vaizi M. Selim Akdoğan’ın katıldığı program, İmam Hatip Ferhat Tanünver'in ev sahipliğinde namaz sonrası çorba ikramı ve kahvaltının ardından sona erdi.

Özalp İlçe Müftülüğü tarafından 'Şehirlerin kalbi camilerde buluşalım' projesi devam ediyor. Yeni Boyaldı Mahallesi Camii İmam Hatibi Ferhat Tanünver'in koordinasyonunda Yeni Boyaldı Mahallesi Camii’nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Sedat Şentürk tarafından cemaate yönelik sohbet gerçekleştirildi. Sohbetin ardından sabah namazı eda edilerek dua edildi.

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