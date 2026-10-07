Lige verilen ara bitiyor ve takımlar yeniden yeşil sahalara dönüyor. Aranın ardından Van Spor ilk rakibi Bandırma Spor olacak.

Yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel yönetiminde çalışmalarına devam eden Van ekibi, kötü gidişata son vererek taraftarının karşısında galibiyet hedefliyor.

VANSPOR’DA YENİ TEKNİK DİREKTÖR DÖNEMİ

Milli maç arasının başlamasıyla futbolcularına izin veren Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, daha sonra İzmir Altınordu Tesisleri’nde yeniden bir araya gelerek çalışmalarına başladı.

Milli ara sırasında Teknik Direktör Murat Yıldırım ile yollarını ayıran Van ekibi, boşalan teknik direktörlük görevine deneyimli çalıştırıcılardan Mustafa Gürsel’i getirdi. Kırmızı-siyahlılar, yeni teknik direktörü yönetiminde takımdaki eksikleri gidermek amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

MİLLİ ARA HAZIRLIKLA GEÇİRİLDİ

Milli maç arasını fırsata çevirmek isteyen Van temsilcisi, bu süreçte iki hazırlık maçı oynadı. Fiziksel ve taktiksel çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel yönetiminde takımın eksiklerini gidermeye ve ligdeki kötü gidişata son vermeye çalışıyor.

HEDEF BANDIRMASPOR KARŞISINDA GALİBİYET

Trendyol 1. Lig’de 9. hafta heyecanı 9 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü de aynı gün sahasında Bandırma Spor’u konuk edecek.

Yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel ile birlikte çıkacağı ilk lig maçında galibiyet hedefleyen Van ekibi, Bandırma Spor karşısında alacağı puan veya puanlarla moral kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor.

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü ile Bandırma Spor arasındaki karşılaşma, 9 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Manisa Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak.

VANSPOR’UN LİGDEKİ DURUMU

Van ekibi, Trendyol 1. Lig’de geride kalan 8 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. TFF tarafından verilen 2 puanlık cezanın ardından 4 puanda kalan kırmızı-siyahlılar, ligde 19. sırada bulunuyor.

Puanını artırarak üst sıralara doğru yükselmek isteyen Van temsilcisi, Bandırma Spor karşılaşmasında kötü gidişata son vermek için mücadele edecek.