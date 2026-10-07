Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasından yararlanarak yetişen 394 gencin kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura törenine katıldı. Bakanlıkta düzenlenen törende konuşan Bakan Göktaş, devletin şefkatiyle büyüyen gençler için çok özel bir gün geçirdiklerini söyleyerek, "Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras; merhametle yoğrulmuş bir gönül, bilgiyle aydınlanmış bir akıl ve özgüveni sağlam bir duruştur. Bugün bu salonda, o mirası yarınlara taşıyacak güçlü bir nesille birlikteyiz.

Devletimizin tüm imkanlarını, bu mirasın çocuklarımızın hayatına yansıması için seferber ediyoruz. Bu anlayışın en büyük teminatı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliğidir. Onun 'önce insan' diyen gönül merkezli siyaset anlayışı, bugün sosyal politikalarımızın en sağlam pusulasıdır. Bu vizyonla, çocuk bakım hizmetlerimizde köklü bir dönüşümü hayata geçirdik. Bugün, çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerimizde, 15 bin 483 çocuğumuza yuva sıcaklığını aratmayan bir yaşam alanı sunuyoruz. Koruyucu aile modelimizle de 9 bin 310 koruyucu ailemizin yanında 11 bin 55 çocuğumuz sevgi ve güven içinde büyüyor.

Kuruluşlarımızda ve koruyucu ailelerimizin yanında sevgiyle büyüyen evlatlarımızın üniversiteye yerleşmeleri bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu yıl hep birlikte, 258 evladımızın üniversiteli olma sevincini yaşadık. Diğer yandan çocuklarımız, spor, kültür ve sanat alanlarında ortaya koydukları yeteneklerle de göğsümüzü kabartıyor. Bugün, Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulüplerimizde 3 bin 200 lisanslı sporcumuz var. 3 bin 768 çocuğumuz; resim, el sanatları, müzik ve tiyatro gibi farklı alanlarda kendilerini ifade ediyor. Bu evlatlarımızın 707’si bağlamadan kemana, gitardan çelloya farklı enstrümanlarla sanat yolculuğunu sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

'SGK PRİMLERİNİ 5 YIL SÜREYLE KARŞILIYORUZ'

Eğitimini tamamlayan, meslek sahibi olmak isteyen, çalışma hayatına hazırlanan gençleri de yalnız bırakmadıklarını belirten Bakan Göktaş, "İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimizle ve eğitimlerimizle gençlerimizi çalışma hayatına hazırlıyoruz. Yaşam Becerisi Kariyer Gelişimi programımızla, 2021 yılından bu yana 22 bin 643 gencimize hayata hazırlık ve kariyer planlama eğitimi verdik. İŞKUR iş birliğinde yürüttüğümüz İş ve Meslek Danışmanlığı programı kapsamında, 11 bin 930 çocuğumuza eğitim verdik.

Korumamız altında bulunan çocuklarımız için mesleki kurslar açılmasını sağlayarak, çalışma hayatına daha donanımlı şekilde hazırlanmalarına destek olduk. Özel sektörde çalışan gençlerimizin SGK primlerinin tamamını 5 yıl süreyle devlet olarak karşılıyoruz. Bu kapsamda, 11 bin 377 iş yerinde 16 bin 570 özel sektör istihdam teşviki sağladık. Şu an gerçekleştirdiğimiz atamalar; evlatlarımızın hayat yolculuğunun önemli bir aşamasıdır. Bugüne kadar 66 bin 743 gencimizi kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirdik. İş Hayatına Uyum Seminerlerimizle 6 bin 351 gencimizin yeni görevlerine uyum sürecini destekledik" diye konuştu.

'İŞ HAYATINA UYUM SEMİNERLERİMİZE KATILMANIZ İÇİN GEREKLİ HAZIRLIKLARI YAPTIK'

Bakan Göktaş, gençlere seslenerek, "Görevlerinize başlamadan önce bulunduğunuz illerde 'İş Hayatına Uyum Seminerlerimize' katılmanız için gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Bu seminerler ile ihtiyaç duyacağınız bilgi, beceri ve kurumsal kültürle sizleri en iyi şekilde çalışma hayatına hazırlayacağız.

Gideceğiniz kurumlarda, çalışkanlığınızla, nezaketinizle ve sorumluluk duygunuzla çok güzel izler bırakacağınıza inanıyorum. Hangi görevde olursanız olun; işinizi hakkıyla yapın, bulunduğunuz yere değer katın. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler bizim için her zaman bu büyük ailenin kıymetli evlatları olarak kalacaksınız. Sizlere güveniyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından noter huzurunda kura çekilerek devlet korumasından yararlanan 394 genç, kamu kurumlarına yerleştirildi.