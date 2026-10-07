Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üniversite Konferansları Programı kapsamında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde “İklim Değişikliği ve Çevre Kirliliğinin Azaltılması İçin Öneriler” başlıklı konferans düzenlenecek. TÜBA’nın üniversitelerde yürüttüğü programla bilimsel konuların ve sorunların ele alınması, bilimsel alandaki ve araştırmalardaki gelişmelerin paylaşılması ile akademi üyeleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında iletişim ve etkileşim ortamının oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Van YYÜ’de gerçekleştirilecek konferansa, TÜBA Asli Üyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın katılacak.

“İklim Değişikliği ve Çevre Kirliliğinin Azaltılması İçin Öneriler” başlığıyla gerçekleştirilecek konferansta, iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik öneriler ele alınacak.

Konferans, 13 Ekim 2026 tarihinde saat 14.00’te Van YYÜ Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

TÜBA Üniversite Konferansları Programı kapsamında farklı üniversitelerde akademi üyelerinin katılımıyla çeşitli bilimsel konularda konferanslar düzenleniyor. Programda bilimsel konuların ve sorunların tartışılması ile bilimsel çalışma ve araştırmalardaki gelişmelerin üniversite ortamında paylaşılması hedefleniyor.