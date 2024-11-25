Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 5 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek, 116 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 7 bin TL, 1 adet kolye, 1 adet çocuk arabası, 1 adet aranan araç ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir.

İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 239 şahıs yakalanmış, 145 yıl 6 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.