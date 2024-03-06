Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım Orman Müdürlüğü paydaşlığında yürütülen “Van Meyvecilik Projesi” kapsamında 3 bin 100 Vanlı çiftçiye 350 bin adet meyve fidanı dağıtımına başlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığında yapılan programda; elma, ceviz, armut, kiraz, Trabzon hurması, nar gibi 350 bin adet meyve fidanının dağıtımına başlandı. Proje kapsamında dağıtılan meyve fidanı sayısı toplamda 750 bine ulaşacak. 2023 yılında ise 350 bin adet meyve fidanı dağıtılmıştı.

Fidan dağıtım programının açılışını yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, “Bugün burada güzel bir vesileyle buluştuk. Memleketi, milleti sevmek, insanı sevmekle olur. Dağlarını, taşlarını, ovalarını, sevmekle olur, göllerini ırmaklarını, nehirlerini sevmekle olur. Onları korumakla olur, aynı zamanda imar ve ihya etmekle olur.” dedi.

Vali Ozan Balcı, “Ben özellikle çiftçiye, üreticiye, tarım ve hayvancılığa, dost bir Vali olarak, tarım alanında da güzel işler yapıldığını ifade etmek istiyorum. Gerek İl Tarım Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlükleri gerek Devlet Su İşleri gerek belediyeyle ilgili tarımla ilgili birimleri, Van Valiliği koordinasyonunda tarımla ilgili güzel işler yapıyor.” ifadelerini kullandı.

8 TIR DOLUSU FİDAN

Meyve fidanlarını Vanlı çiftçilere dağıtan Ozan Balcı, “Bugün burada da 8 tır var, toplamda ise 13 tır fidanımız var. 350 bin meyve fidanı getirdik. Elma, armut, kayısı, vişne, kiraz hatta Trabzon hurması gibi çeşitli meyve fidanları dağıtacağız. Çiftçilerimiz de bağlarına, bahçelerine dikecekler. Tarıma, hayvancılığa verdiğimiz desteklerin en önemli parçalarından birisi de bu. Geçen sene bu zamanda da yaklaşık üç yüz elli bin meyve fidanı dağıtmıştık.” şeklinde konuştu.

Tarım alanında Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından ciddi oranlarda harcama yaptıklarını söyleyen Balcı, “Çiftçilerimize dağıtımını gerçekleştirdiğimiz fidanların kaynaklarını da belediyeden harcadık. Çiftçilere dağıtımını gerçekleştirdiğimiz fidanlar için şimdiye kadar 50 milyon lira harcadık.

Bunların yanı sıra biz yine 120 milyon lira belediyeden 50 milyon lira da Tarım ve Orman Bakanlığımızın kaynaklarını kullanarak 170 milyon lira değerinde çiftçimize sertifikalı tohum verdik. Bunlar; arpa, buğday, korunga, yonca” dedi.

BÖLGEYE 10 AYRI SULAMA GÖLETİ YAPILIYOR

Van’da tarımın ilerleyebilmesi için daha fazla sulama imkânı oluşturmaktan geçtiğini belirten Balcı, “Devlet Su İşlerinin Yatırım Programı'nda yer alan toplam 6 tane gölet projesi var. Bunların 5’i büyük gölet, bir tane de tarımsal sulama göleti olmak üzere inşasına başlandı. Bu inşaatlar bittikten sonra daha çok alan sulanmış olacak. Aynı zamanda inşaatı devam eden dört ayrı dört göletimiz daha var. Toplam 10 tane gölet de en yakın zamanda bitirilip çiftçimizin tarımsal alanlarına sulanacak.

Bu durumlar çiftçimize daha çok fayda getirecek. Örneğin; Çaldıran Çubuklu Barajı’nın yapımı bittiğinde 50 bin dönüm alanı sulanacak. DSİ Genel Müdürlüğümüz geçtiğimiz günlerde sözleşmesini de imzaladı. Bu göletler bittiğinde daha çok alan sulanacak ama bizim daha çok görev yapmamız lazım, bu durumu da iş yaptığımız arkadaşlarla siyasetçilerimizle, milletvekillerimizle, bürokrat arkadaşlarımızla, genel müdürlerimizle konuşuyoruz.” ifadelerini kullandı.