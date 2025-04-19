Bu yıl 3.’sü düzenlenen Badem Çiçeği Festivali için sabahın erken saatlerinde vatandaşlar ve davetliler Akdamar Adası’na gelmeye başladı. Adaya gelen misafirleri, badem ağaçlarının açan çiçekleri karşıladı. Badem ağaçlarının güzellikleri karşısında telefonuna ve fotoğraf makinasına davranan birçok ziyaretçi, anı ölümsüzleştirmek için deklanşöre bastı.

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) gibi kurumların yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunun desteklediği Badem Çiçeği Festivali, 19-20 Nisan tarihlerinde düzenleniyor. Bugün başlayan festivalin, Van’ın turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Van’ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası’nda düzenlenen festival iki gün boyunca beyaz ve pembe tonlarda açan çiçeklerle ziyaretçilere görsel şölen oluşturacak.

Van Valiliği’nin öncülük ettiği ve kentin doğal güzelliğini tanıtmak amacıyla düzenlenen 3. Badem Çiçeği Festivali kapsamında 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde adaya girişler de ücretsiz olacak.