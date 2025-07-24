İpekyolu ilçesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde üç ay önce hizmet vermeye başlayan poliklinikte, bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşlara uzman doktorlar eşliğinde destek sağlanıyor. Bağımlılık düzeyine göre davranışsal ya da ilaç tedavisi uygulanan vatandaşların sigarayı bırakmaları sağlanıyor.

Konuya ilişkin konuşan İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Zübeyde Kul, sigaranın en büyük halk sağlığı problemlerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye'de hem kadınlarda hem erkeklerde birinci ölüm nedeni kalp krizi olduğunu hatırlatan Dr. Kul, "Kalp krizlerinin en önemli sebebi sigaradır. Bunun yanında yüksek tansiyon, kolesterol, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam da etkili oluyor. Erkeklerde ikinci ölüm nedeni akciğer kanseridir ve bu kanserin yüzde 90'ı sigaradan kaynaklanmaktadır. Sigaranın zararları artık kitaplara, ansiklopedilere sığmıyor. Sigara bizim düşmanımız. Gelin, kendinize sağlıklı ve dumansız bir yaşam seçin. Polikliniğimiz üç ay önce hizmete başladı ve bu sürede 258 bağımlıya sigarayı bıraktırdık. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen herkesi polikliniğimize bekliyoruz" dedi.

Doktorların desteğiyle 29 yıllık tiryakiliğini geride bırakan 49 yaşındaki Serap Bük, "Sigaranın zararlarından kurtulmak için 30 gün önce polikliniğe başvurdum. Doktorun tavsiyeleriyle verdiği ilaçları kullandım ve 25 günde sigarayı bıraktım. 30 gündür sigara kullanmıyorum. Sigarayı bırakmak sandığım kadar zor değilmiş. Biraz geç kaldım ama kurtulmanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

Polikliniğe başvuran üç çocuk babası 65 yaşındaki Soner Kul da uzun yıllar sigara kullandığını dile getirerek, "Doktorlara güveniyorum. Onların desteğiyle bu bağımlılıktan kurtulmak istiyorum. Sağlığım ciddi zarar gördü. Boğaz ağrılarım var, ameliyat geçirdim. Sigara içtiğim için çok pişmanım" şeklinde konuştu.