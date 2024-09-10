Van'da İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında İşçi Alım Süreci Başladı

İşgücü piyasasına büyük bir katkı sağlanması beklenen bu süreç, Van’ın dört bir yanındaki okullarda istihdam edilecek işçileri belirlemek amacıyla düzenlenen kuralarla heyecan dolu anlara sahne oldu. İŞKUR ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde başvurular alındı ve sonuçlar merakla bekleniyordu.

Başvuru Süreci Tamamlandı: Kuralar Çekildi, Listeler Yayınlandı

Başvuruların tamamlanmasının ardından, 2 bin 210 kişinin istihdam edileceği kuralar çekildi ve sonuçları açıklanmaya başladı. Van’daki ilçelere göre ayrılmış kontenjanlar, bölgesel iş gücü ihtiyaçlarını karşılama amacı güdüyor. Çekilen kuranın ardından açıklanan isim listeleri, iş arayanlar arasında büyük bir heyecana yol açtı ve gün boyu bu listeye ulaşmak isteyen vatandaşlar sabırsızlıkla bekledi.

İlçelere Göre Dağılım: Hangi İlçede Kaç Kişi Alınacak?

Van’da yapılacak işçi alımlarının ilçelere göre dağılımı ise dikkat çekici. İpekyolu 600 kişilik büyük bir kontenjanla öne çıkarken, Edremit 228, Tuşba 272 ve Erciş 310 kişilik alımlarla dikkat çekiyor. Diğer ilçelerde de belirlenen kontenjanlar, bölgesel iş gücü dengelerini sağlamak adına titizlikle belirlenmiş. Çaldıran, Özalp, Muradiye gibi ilçelerde de belirli sayıda işçi alınacak, bu da yerel ekonomilere katkı sağlayacak.

Sonuçların Açıklanması: Edremit ve Erciş İlk Sırada

Kuralar çekildikten sonra ilk sonuçlar Edremit ve Erciş için duyuruldu. Bu sonuçların, diğer ilçelerdeki sonuçlarla birlikte gün içinde tamamlanması ve geniş çapta duyurulması bekleniyor. Van halkı, kuraların açıklanmasıyla birlikte büyük bir merak ve heyecan içinde, sonuçların kendilerini nasıl etkileyeceğini öğrenmeye çalışıyor.

Gözler Şimdi Diğer İlçelerde: Kura Sonuçları Merakla Bekleniyor

Van'daki diğer ilçelerdeki kura sonuçlarının açıklanması ise büyük bir heyecanla bekleniyor. Her ilçenin listeleri yayımlandıkça, iş arayanlar arasında umutlu bekleyişler devam edecek. Kura sonuçlarının tamamlanmasıyla birlikte, 2 bin 210 kişinin istihdam edileceği bu sürecin, Van'daki iş gücü piyasasına ve bölgesel ekonomik gelişmelere olumlu katkılarda bulunması hedefleniyor.