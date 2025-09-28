Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuşba ilçesi Tımar Mahallesi mevkiinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lira olan çeşitli gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Suçta kullanılan araç trafikten men edilirken, 18 bin 534 lira idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili şüpheli E.Ç. (51) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.