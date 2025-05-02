Van’a ekonomik, sosyal, kültürel ve birçok alanda yapılacak projeleri açıklayan Vali Ozan Balcı, kente yeni bir otogar yapılacağını söyledi ve yerini açıkladı.

OTOGAR YENİ YERİNDE İNŞA EDİLECEK

Van’da 2011 yılında meydana gelen depremde hasar gören ve ardından yapılan çalışmalarla yenilenen Van Şehirlerarası otobüs terminali yeni bir yerde yapılacak.

Uzun yıllardır Van’ın gündemde yerini koruyan, Vanlıların da sürekli yoğunluk, alt yapısından kaynaklı sorunlar ve hizmet konusunda yeteriz kaldığını düşündüğü Van otogarı için düğmeye basıldı.

1000 ADET KONUT YAPILACAK

Vali Ozan Balcı, ayrıca yeni otogarın yanına 1000 adet konut da inşa edileceğini söyledi.

Van’a modern yeni bir otogarın yapılacağını belirten Van Valisi Ozan Balcı, Vali Balcı, “Van Otogarını Erciş Çevre Yolu bağlantı köprüsünün bulunduğu alana yapacağız. Bununla beraber otogar civarında 1000 konut inşa edeceğiz. Bu projeleri kısa süre içerisinde hizmete açacağız.” dedi.