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WanHaber – ÖZEL

Van’ın yıllardır konuşulan konularından birisi olan otogar sorunu, henüz aşılabilmiş değil.

Kentin imajını yansıtan alanlardan biri olduğu için sıklıkla yeni otogar yapılması konusu dile getirilirken, mevcut otogarın yetersiz olduğu kaydediliyor.

Otogar içerisinde bulunan az sayıda firmanın yanı sıra, alanın yetersiz olmasından kaynaklı başka firmaya yer verilememesi de önemli bir sorun oluşturuyor.

“OTOGARDA BOŞ YAZIHANE YOK”

Otogarın içerisinde yeni yazıhane yapılabilecek yer olmadığını ve otogar alanının da daha geniş olması gerektiğini söyleyen Vanyolu Firma Yetkilisi Nevzat Özgökçe, “Otogarımızda boş yazıhane yok. X bir firma buraya gelmek istediğinde bir kaç vatandaş o firmada çalışıp evine ekmek götürecek. Birkaç otobüsçü o firmanın arabasında çalışacak, geçimini sağlayacak. Ancak otogarımıza şuan yeni bir firma gelse bir tane boş yer bulamaz” dedi.

Van’ın otogar sorununun çözülmesi gerektiğini belirten Özgökçe; “Mesela Erciş ilçesine gidilse, yazıhane lazım denilse çok sayıda boş yer olduğu görülür. Ancak Van otogarında böyle bir durum yok. Yıllar geçtikçe otogarımız daraltılmış ancak genişletilememiş. Van’a yakışır düzgün bir otogar yapılmasını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Salih Giyci