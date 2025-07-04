Van İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 123. Devlet Yükümlülüğü (DHY) kurası sonucunda Van’a 48 uzman hekim ve 5 hekim olmak üzere toplam 53 kadronun tahsis edildiğini açıkladı.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun’un imzasını taşıyan açıklamada, Van’a atanan yeni hekimlerin sağlık hizmetlerine katkıda bulunması temenni edildi.

Aynı zamanda, Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür edildi.