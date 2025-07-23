Van Organize Sanayi Bölgesine 10 yeni tekstil fabrikası yapılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteği, Valilik ve Büyükşehir Belediyemizin imkânlarıyla yapılan tekstil fabrikalarının tamamlanması ile birlikte binlerce kişiye istihdam imkanı sağlanacağı belirtildi.

Çalışmaları yerinde ziyaret ederek yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Balcı; “Fabrikaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteği, Valilik ve Büyükşehir Belediyemizin imkânlarıyla yapıyoruz. 10 fabrikamızı tamamladık. Şimdi 10 fabrikamızın da temelini atıyoruz. İnşallah bu fabrikalarımız tamamlandığında OSB içerisinde yaptığımız 20 tekstil fabrikasında 10 bin kişiyi istihdam etmiş olacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.