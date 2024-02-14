DOLAR
30,75
%0.13
EURO
32,97
%0.15
ALTIN
1.969,37
%0.10
BİST100
8.931,55
%-0.69
BITCOIN
51.106
%2.21
ETHEREUM
2.734
%1.62
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
2
°
C
GÜNCEL
GÜNDEM
VAN'DA SPOR
SİYASET
EĞİTİM
SAĞLIK
DÜNYA
EKONOMİ
KÜLTÜR & SANAT
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Trafik Durumu
Puan Durumu
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
3.SAYFA
ASAYİŞ
BİLİM VE TEKNOLOJİ
Biyografi
Bölge Haberleri
ÇEVRE
Deprem
Dernekler, Odalar
Diğer
DÜNYA
EĞİTİM
EKONOMİ
Eleman
Emlak
En çok konuşulanlar
GENEL
Güncel
Gündem
Haber
HABERDE İNSAN
İngilizce
Kadın
Kamu Alımları
Kim Kimdir?
Kültür & Sanat
KURDÎ
MAGAZİN
MEDYA
ONE EKONOMİ
POLİTİKA
Resmi İlanlar
RÖPORTAJ
SAĞLIK
Seri İlan
Sinema - TV
SİYASET
SPOR
TEBRİK
TEKNOLOJİ
Turizm
VAN'DA SPOR
Vasıta
YAŞAM
YEREL
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
WhatsApp İhbar Hattı
Künye
İletişim
RSS Bağlantıları
Üyelik Girişi
GÜNCEL
GÜNDEM
VAN'DA SPOR
SİYASET
EĞİTİM
SAĞLIK
DÜNYA
EKONOMİ
KÜLTÜR & SANAT
GENEL
Van YYÜ sürekli işçi alımı kura çekimi canlı yayın izle
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Engelli Sürekli İşçi Kura Çekimi canlı olarak yapılıyor.
Linkedin
Pinterest
Telegram
Kopyala
A
-
A
+
Ramazan Çetin
14.02.2024 - 14:46
14.02.2024 - 15:37
Okunma Süresi: 1 Dk
Kaynak:
haber merkezi
Van yyü
Canlı yayın
Kura çekimi
Editör Hakkında
Ramazan Çetin
Bunlar da ilginizi çekebilir
Van'da imitasyon ürünlere yoğun ilgi
Van YYÜ’de önemli kongre
Van AFAD’a yeni malzemeler alındı
Meteorolojiden yurdun bazı illeri için sağanak ve kar uyarısı
Prof. Dr. Sağlam, Yüksekova depremlerine dikkat çekti: Kuzey-güney yönlü bir sıkışma var
Yüz binlerin gözü Kabine'deydi, beklenen karar çıkmadı!
Yorumlar
Gönder
Reklam
Trend Haberler
Van'da AK Partili 2 Belediye Başkanı Yeniden Refah'a Geçti!
1
AK Parti Van adaylarını tanıttı! İşte isim isim ilçe adayları...
2
Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: "Şimdiden bağırıyorum dikkat edin"
3
Ticaret Bakanlığı Van’da personel alacak
4
Kandaşoğlu’ndan sitem üstüne sitem! Bu ilden ne istiyorsunuz arkadaş?
5
Van'da toplu ulaşıma yeni hat!
6
Anasayfa
Kategoriler
3.SAYFA
ASAYİŞ
BİLİM VE TEKNOLOJİ
Biyografi
Bölge Haberleri
ÇEVRE
Deprem
Dernekler, Odalar
Diğer
DÜNYA
EĞİTİM
EKONOMİ
Eleman
Emlak
En çok konuşulanlar
GENEL
Güncel
Gündem
Haber
HABERDE İNSAN
İngilizce
Kadın
Kamu Alımları
Kim Kimdir?
Kültür & Sanat
KURDÎ
MAGAZİN
MEDYA
ONE EKONOMİ
POLİTİKA
Resmi İlanlar
RÖPORTAJ
SAĞLIK
Seri İlan
Sinema - TV
SİYASET
SPOR
TEBRİK
TEKNOLOJİ
Turizm
VAN'DA SPOR
Vasıta
YAŞAM
YEREL
Foto Galeri
Video
Yazarlar
Röportaj
Biyografi
Anketler
Künye
İletişim
Servisler
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Trafik Durumu
Puan Durumu
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
Haber Arşivi