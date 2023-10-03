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Wanhaber / Haber Merkezi

Vali Ozan Balcı başkanlığında, kentteki yatırımların son durumları istişare edildi.

Vali Balcı’nın başkanlık ettiği toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Vali Yardımcıları, Merkez İlçe Kaymakamları ve Vaski Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan katıldı.

Toplantıda; Eğitim, Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, Tarım ve Hayvancılık, Altyapı, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Ulaşım, İletişim, Enerji, Sosyal Destek Hızır Van Projesi, Kadın ve Aile hizmetleri gibi Van’da yürütülen birçok alandaki yatırımların son durumları değerlendirildi.

Vali Ozan Balcı, “İlimizin imarı, ihyası, inşaası, vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için birçok alandaki yatırımlarımızla hayatın her alanına dokunarak, hep birlikte yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.