Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Ticarileştirme ve Pazarlama Festivali (CAMFEST), İran Uzmanlar ve Yöneticiler Örgütü İŞGEM Van Kuluçka Merkezi ortaklığında yapılacak olan etkinlik Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde 24-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Teknokent-Teknopark, Girişimci İşadamları Vakfı, Van Sanayici ve İş Adamları Derneği, İslamlararası Bilim ve Teknoloji Parkları Ağı, Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Komitesi (COMSTECH), Avrupalı Mucitler Birliği (AEI), Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi, Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO), Uluslararası Bilim Parkları ve Yenilik Alanları Birliği (IASP), İL-SA Prefabrik Yapı Elemanları (İL-SA) gibi çok sayıda kamu ve özel kuruluşun paydaşlık edeceği zirvede girişimcilerle yatırımcılar bir araya gelecek.

Teknoloji yaratıcılarının çalışma projelerinden bahsedeceği ve bilgi alışverişinde bulunacakları etkinlikte aynı zamanda teknolojik buluşların ticarileştirilmesine yönelik görüşler ele alınacak.

Van Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi’ne katılım sağlayacak kişiler; Ağ oluşturma, melek yatırımcı ve ortaklık, sermaye ve fon sağlayıcılarıyla bir araya gelme, danışmanlık hizmeti ile marka oluşturma, devlet destekli yatırım ve patent firmalarıyla görüşme fırsatına sahip olacak.