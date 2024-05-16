Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen UKOME toplantısı, Genel Sekreter Yardımcısı Erol Demir başkanlığında gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan toplantıya, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tatvan Liman Müdürlüğü, Şoförler Odası, Van Ticaret ve Sanayi Odası, AFAD İl Müdürlüğü, TCDD Taşıma Müdürlüğü, İpekyolu İlçe Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

7 gündem maddesi ve alt komisyon raporlarının görüşüldüğü toplantıda, özel gereksinimli çocuklar için okul servis ücretleri belirlenirken, indirimli bir tarife uygulanması talebi Beyner firması ile yapılan yol üstü otopark kiralama hizmeti sözleşmesinin 13.2 maddesi gereği yol üstü otopark ücret tarifesinin güncellenmesi talebi, Belediyeye ait deniz otobüslerinin fiyat tarifesinin güncellenmesi talebi ile Özalp ve Saray ilçesi arasında 29+1 koltuk kapasiteli 1 adet otobüsün çalışması için Saray Belediye Başkanlığı’na hat tahsisi yapılması talebi, taksi duraklarında çalışan araçların yer değişikliği talepleri ile askıda bulunan araçların askıdan indirilmesi talepleri görüşüldü.

Toplantıda görüşülen konuların bir kısmı karara bağlanarak onaya sunulurken, diğer konular ise alt komisyonlara havale edildi. Toplantı, katılımcıların ulaşıma dair görüş alışverişinin ardından sona erdi.