Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 2 haftada jandarma tarafından 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda 62 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 41'inin tutuklandığını kaydeden Yerlikaya, şüphelilerden 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.