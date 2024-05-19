Van’da etkili olan yağışlarla birlikte zaman zaman da rüzgar etkisini gösteriyor. Van Valiliği Pazar (19 Mayıs 2024) günü için aralıklı sağanak yağış ve gök gürültülü yağış ile birlikte rüzgar beklentisini paylaştı.

Van Valiliği tarafından meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan değerlendirmede; “Bölgemiz genelinin (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Pazar rüzgarın öğle ve akşam saatleri arasında, bölgemiz genelinde kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) ve yükseklerde fırtınamsı rüzgar (50-70 km/sa) şeklinde etkili olacağı beklenmektedir.

Kuvvetli rüzgarla birlikte ağaç devrilmesi, çatı uçması, enerji nakil hatlarında kopma, deniz ulaşımında oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.