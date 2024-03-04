Bugün açılışı gerçekleşen ve 6 Mart’a kadar devam etmesi planlanan 1’inci Van Çocuk Edebiyat Fuarı Atatürk Sanat Galerisinde açıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk defa Van’da gerçekleşen Çocuk Edebiyat Fuarı’na minikler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 30 yazarın katılım sağladığı fuarda çocuk kitapları sergilenirken, Van Valiliği de açtığı stant ile birlikte miniklere hediye kitap verdi.

“Bir Çocuk Dünyayı Değiştirebilir” sloganıyla çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayacak, eğitici içerikli kitaplar hediye eden Van Valiliği aynı zamanda fuarda stant açan yazarların da kitaplarını miniklere hediye ediyor. Düzenlenen fuarda, çocukların yazarlarla buluşması ve çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılması hedefleniyor.