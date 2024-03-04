Birçok ilden çocuk edebiyatında tanınmış yazarların katılımıyla 6 Mart'a kadar devam edecek fuarın açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Ozan Balcı, vali yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, kitapseverler ve öğrenciler katıldı.

“KİTAP OKUMAK BOŞ ZAMAN İŞİ DEĞİL”

Fuar açılışını gerçekleştiren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, “Çocuk okuyucusu olmayan toplumların yetişkin okuyucusu da olmaz. Öncelikle çocuklarımızın iyi birer okuyucu olması gerekiyor. Kitap okumak boş zamanda yapılacak iş değil. Çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazanmalarını çok önemsiyorum. Bunun için kütüphaneler kuruyoruz, etkinlikler düzenliyoruz ve kitap alımları yapıyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin imkanlarıyla şu ana kadar yaklaşık 300 okulumuza kütüphane kurduk. Kütüphanelerimize 3,5 milyon kitap kazandırdık. 11 ilçemize bebek ve çocuk kütüphanesi kazandırdık. Edremit'te kütüphane kurduk. Kent merkezinde çok büyük bir halk ve çocuk kütüphanesinin temelini atmış bulunuyoruz” diye konuştu.

Türkiye Yazarlar Birliği Van Temsilcisi ve Van Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Zeki Taştan, 1. Çocuk Edebiyatı Fuarı'nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaklaşık bir yıldır çocuklara yönelik eğitici çocuk kitabı yazdığını belirten Yazar Ahmet Zahiroğlu, “Şiir ve roman kitaplarım var, bunların yanı sıra ‘Meraklı Kardeşler’ çocuk hikaye kitabım var. Bugün de çocuk kitap fuarına katıldım, çocuklarımızın fuara yoğun katılım göstermelerini bekliyoruz.

Yaklaşık 1 yıldır çocuk kitabı yazıyorum, 17 yılı aşkın bir süredir de yazarlık yapıyorum. Çocukların el becerilerine yatkınlığını arttırmak, hayata bakış açılarını pozitif anlamda yönlendirmeye katkı sağlamak gibi düşünceler beni çocuk kitabı yazmaya teşvik etti.” ifadelerini kullandı.

Albert Yetkin mahlasıyla çocuk kitapları yazan Gazeteci-Yazar Hikmetullah Yetkin, “Yaklaşık 19 yıldır yazarlık yapıyorum. Çocuk hikayelerini yeğenim Lorin’den esinlenerek yazmaya başladım, ‘Tina ve Boncuk’ kitabını kaleme aldım. Kitabımda bilim, teknoloji ve yaşam ilkelerini ele aldım, çocuklarımızın hayata bakışı ve ebeveynlerin daha etkili iletişim kurmalarına olanak sağlamak amacıyla yazılan bir kitap. En geniş tanımıyla kitabım psikoloji ve kişisel gelişim bileşimi ile oluştu. Çocuklarımızın fuarımızı şenlendirmesini bekliyoruz.” dedi.

Minik Kahramanlar Kreşi çocuk kitabının yazarı Rabia Gençay Bezir, “Türk kültürünün kahraman figürleri, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Mimar Sinan ve Barbaros Hayrettin Paşa gibi kahramanları çocukların anlayabileceği şekilde çocuklarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Kitabımla çocuklarımıza hem bu değerlerimizi hem de kahramanlarımızı anlatmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

Fuarda şiirden hikayeye, hikaye dizisinden romana pek çok farklı türden çocuklara hitap eden eseri bulabileceğiniz fuarda 30 çocuk kitabı yazarı yer aldı.

FUARA AĞRI’DAN KATILDI

Fuara sınıf öğretmenliği yaptığı Ağrı’dan katılan Mustafa Taşdan, “Kitaplarım bir çocuk serisini oluşturuyor. Varlıkların Dili ile Allah’ı Tanıyorum hikaye dizisinin mahiyeti şu ki; bir çocuğun akıl yürütme yoluyla varlıklar üzerinden Allah’ı tanıma serüvenini anlatıyor olması. Adı ‘meraklı Ömer’ olan kahramanımızın yaşam biçimiyle sosyal hayat unsurlarını çocukların anlayabileceği biçimde ortaya koyduk. Yani bu eserleri okuyan çocuklarımız hem bilimsel bilgiye erişecek hem de bu bilgiler ışığında eğlenceli bir şekilde Allah’ı tanımış olacak. Çocukların hem aklına hem de kalbine hitap edecek eserler yazdığımı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

FUARIN ÇOCUK YAZARLARI

Memleketim adlı kitabıyla ikinci fuarına katıldığını söyleyen 13 yaşındaki Zeynep Berra Bayezit, “Kitabım tamamen Van’ı anlatıyor. Çocuk kitabı fuarı için çok heyecanlıyım.” dedi.

Fuarın diğer bir çocuk yazarı olan Elif Nur Uyar, “Bu benim ilk kitabım, şu anda 9’uncu sınıf öğrencisiyim fakat ben bu kitabı 3’üncü sınıf öğrencisiyken yazdım. Bu kitap çocukların hayal dünyasını geliştirmeye yönelik. Burada çok fazla deneyimli yazar var, onlarla tanışmak bizim için oldukça güzel bir deneyim.” ifadelerini kullandı.

Kayıp Ruhlar Sokağı kitabıyla fantastik-macera türüyle fuarda fark yaratan Gürkan Karahan, “Günümüz gençlerinin bilgisayar ve teknoloji bağımlılığı üzerine kurguladığım bu kitapta fantastik öğelerle bir çocuğun değişen dünyasını anlatıyorum. Yazdığım kitapta karakterler için seçtiğim isimlerin dahi sembolik anlamları var. Maceraperest çocukların keyif alacağı bire kitap olduğunu düşünüyorum.” dedi.