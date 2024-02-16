Yarından itibaren etkisini göstermesi beklenen kar yağışının Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçelerinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Yarından itibaren il genelinde yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmasının tahmin edildiğini bildiren Van Valiliği, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ilçelerinde yağışların etkisini arttıracağını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada;

“Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Van’ın güney kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra ise il genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisine girmesi beklenmektedir. Yağışların, yarın aksam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesi ile birlikte kar şeklinde devam edeceği tahmin edilmektedir.

Söz konusu kar yağışlarının, yarın (Cumartesi) gece yarısından sonra Van il merkezi ile kuzey ve doğu ilçelerinde (Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray) etkisini arttırması ve yükseklerinde kuvvetli kar yağışları şeklinde görülmesi beklenmektedir” denildi.

Meteoroloji tarafından paylaşılan verilere göre, Pazar günü akşam saatlerinden itibaren yağışlı havaların etkisini kaybetmesinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, “Kar yağışları sırasında yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi hadisesine bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi, bölgenin yüksek rakımlı karayolu geçitlerinde (Karabet, Kurubaş, Güzeldere, Tendürek) ulaşımda akşama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” İfadelerine yer verildi.