Fuhuş ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

Son olarak düzenlenen operasyonun adresi Tekirdağ oldu.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, "Fuhşa Yer Temini ve Aracılık Etme” suçu ile ilgili geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Ekipler harekete geçti

Masaj salonlarında masöz olarak çalışan kadınların para karşılığında fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Yapılan incelemeler sonucu 7 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.

12 kişi gözaltına alındı

Emniyet ekipleri tarafından, fuhşa yer temini ve aracılık yaptığı tespit edilen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Para karşılığında fuhuş yaptığı değerlendirilen 25 kadın, gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne getirildi.

Yapılan aramalarda, fuhuş amaçlı kullanılan 20 adet cep telefonu, çok miktarda cinsel amaçlı kullanılan materyal ve 1 adet havalı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan toplamda 37 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.