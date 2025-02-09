Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, dün deplasmanda Elazığspor ile karşılaştı. Hakem hatalarının ayyuka çıktığı maçta 2-1 mağlup olan Van Spor, sistematik bir şekilde saldırıya uğradı. Saha içinde Elazığspor'un başlattığı olaylar saha dışına taşmış ve Van Spor FK kafilesini taşıyan araca saldırı düzenlenmişti. Bu saldırıda Van Spor'un teknik heyeti, futbolcu, malzemeci ve şoförün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı.

Yaşanan bu olayların ardından Van'daki STK başkanlarından destek mesajları geldi.

NECDET TAKVA - VAN TSO

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, sosyal medya hesabından "Şehrimizin Futbol takımı VanSpor’a yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Ayrıca karşılaşmaya kısa süre kala hakem değişikliği yaparak VanSpor’a karşı olumsuz algı zemini oluşturanları da istifaya davet ediyorum.!" paylaşımında bulundu.

NAYİF SÜER - VAN TB

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, sosyal medya hesabından "Elazığ’da Vanspor’a yapılan çirkin saldırıyı kınıyor,provokasyonlara sebep olanların yargı tarafından yargılan-masını temenni ediyorum. Vanspor camiasına geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.

MEMET ASLAN - VAN OSB

Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nayif Süer, sosyal medya hesabından "Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan maçta, Vansporumuzun futbolcularına ve yönetimine yönelik saldırıyı, haksızlığı şiddetle kınıyorum. Yetkili ve ilgili kurum ve kuruluşların saldıranlar ve yaşananlar hakkında derhal idari ve adli işlemleri yapmalarını bekliyoruz." paylaşımında bulundu.