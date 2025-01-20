Van YYÜ Sürekli Eğitim Merkeziyle (YÜSEM) birlikte hayata geçirilen proje kapsamında Van TSO’da “YÜSEM Dersliği” açıldı. Van TSO hizmet binasının 4’üncü katında açılan derslikte üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, kısa ve uzun süreli eğitim-öğretim programları, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirilecek.

Üniversite kampüsünün kentten uzak olması, ulaşımda yaşanan zaman kaybı ve en önemlisi üniversitenin; kamu, özel sektör, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesi adına hayata geçirilen işbirliğinin önemli bir eksikliği gidermiş olacağı belirtiliyor.