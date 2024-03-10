TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta heyecan devam ediyor. Çok sayıda temsilcinin şampiyonluk ve play-off mücadelesi verdiği grupta 30. Hafta maçları bugün oynanacak. AcnTurk Sigorta Van Spor FK bu haftayı bay geçeceği için maç yapmayacak.

Lider Esenler Erokspor, ligde yakaladığı avantajı sürdürmek için Ankaraspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Play-off ve ligde kalma hesapları yapan takımlar da yine sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin bay geçeceği haftada bugün oynanacak maçlar şu şekilde;

10.03.2024 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Kırklarelispor Futbol A.Ş

10.03.2024 14:00 Ankaraspor - Esenler Erokspor

10.03.2024 14:00 Bucaspor 1928 - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

10.03.2024 14:00 Nazilli Belediyespor - 1461 Trabzon FK

10.03.2024 14:00 Altınordu - Zonguldak Kömürspor A.Ş.

10.03.2024 14:00 Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Diyarbekir Spor A.Ş.

10.03.2024 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Hes İlaç Afyonspor Kulübü

10.03.2024 14:00 Bursaspor - Serik Belediyespor

10.03.2024 14:00 Ankara Demirspor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü