Dün deplasmanda rakibi Diyarbekir Spor A.Ş.’yi 3 – 1’lik skorla mağlup ederek şampiyonluk şansını sürdüren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, ligin 30. haftasında maç yapmayacak. Her hafta bir takımın bay geçtiği TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 30. haftayı bay geçecek takım AcnTurk Sigorta Van Spor FK olacak.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin maç yapmadan geçeceği haftada lider Esenler Erokspor, zorlu Ankaraspor deplasmanına konuk olacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 30. hafta maçları 10 Mart 2024 Pazar günü oynanacak.

HAFTANIN PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE;

10.03.2024 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Kırklarelispor Futbol A.Ş

10.03.2024 14:00 Ankaraspor - Esenler Erokspor

10.03.2024 14:00 Bucaspor 1928 - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

10.03.2024 14:00 Nazilli Belediyespor - 1461 Trabzon FK

10.03.2024 14:00 Altınordu - Zonguldak Kömürspor A.Ş.

10.03.2024 14:00 Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Diyarbekir Spor A.Ş.

10.03.2024 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Hes İlaç Afyonspor Kulübü

10.03.2024 14:00 Bursaspor - Serik Belediyespor

10.03.2024 14:00 Ankara Demirspor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü