Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Artı Değer Van Spor FK, ligin 4. haftasında mağlubiyetle tanışırken 7. sıraya kadar geriledi. Taraftarlarını üzen Artı Değer Van Spor FK, bu hafta konuk olacağı lider Menemen Futbol Kulübü deplasmanında sahadan galibiyet ile ayrılarak yeniden çıkışa geçmenin ve taraftarlarının gönlünü almanın hesaplarını yapıyor.

EV SAHİBİ 4’TE 4 YAPTI

Lider Menemen Futbol Kulübü, ligin ilk 4 haftasında puan kaybı yaşamadı ve 4’te 4 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. 4 maçta 9 kez fileleri havalandıran Menemen Futbol Kulübü, kalesinde ise 2 gol gördü. 12 puana sahip ev sahibi ekip zirvede yer alıyor.

Artı Değer Van Spor FK ise, 4 haftalık periyotta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 6 kez rakip fileleri havalandıran temsilcimiz, 4 golü ise kendi kalesinde gördü. 7 puana sahip kırmızı – siyahlı ekip 7. sırada bulunuyor.

GECE MAÇI OYNANACAK

Menemen Futbol Kulübü ile Artı Değer Van Spor FK arasındaki maç 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Menemen İlçe Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak.