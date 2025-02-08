Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, 21. hafta karşılaşmasında Çimentaş Elazığspor’a konuk oldu. Kırmızı- Siyahlı ekip öne geçtiği karşılaşmada 2-1 yenilerek 6 hafta sonra mağlubiyeti yaşadı. Maçta hakem kararları büyük tartışmalara sebep oldu.

Son haftalarda aldığı galibiyetlerle üst sıralardaki tırmanışını sürdüren Artı Değer Van Spor FK, Çimentaş Elazığspor deplasmanında sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.

Karşılaşma Elazığ stadyumunda ev sahibi Çimentaş Elazığspor’un vuruşuyla başladı. Maçın ilk dakikalarından her iki takım da rakip üzerinde üstünlük sağlamaya çalıştı. Artı Değer Van Spor FK, önemli pozisyonlar yakalasa da istediği golü bulamadı. Her iki takım da pozisyonları gole çeviremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 2. yarısına temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK hızlı başladı. Etkili pozisyonlar yakalayan kırmızı- siyahlı ekip 51. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışı için topun başına geçen Okan Eken vuruşu gole çevirdi ve takımını öne geçirdi.

Golden sonra da baskısını artıran Artı Değer Van Spor FK, yakaladığı önemli pozisyonları gole çeviremedi.

Ev sahibi Çimentaş Elazığspor gol arayışlarını sürdürürken penaltı atışı kazandı. 80. dakikada Beykan Şimşek penaltı vuruşunu gole çevirerek karşılaşmada beraberliği sağladı.

Çimentaş Elazığspor 89. dakikada Alpay Koldaş’ın golüyle 2-1 öne geçti.

Beraberlik için baskısını artıran temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, maçın uzatma dakikalarında yüklenmeyi sürdürdü. Maçın hakemi Vanspor lehine bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Ancak maçın yan hakemi pozisyon öncesinde ofsayt bayrağını kaldırdığı gerekçesiyle maçın orta hakemi Süleyman Soyutürk penaltı kararını iptal etti. İptal kararına Vanspor camiası uzun süre itiraz etse de karar değişmedi.

Maçta başka gol olmayınca müsabaka 2-1 lik Çimentaş Elazığspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi Çimentaş Elazığspor sahaya; Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Ercan Coşkun (Dk.60 Alpay Koldaş), Ali Keten, Berşan Yavuzay(Dk. 60 Fuat Bavuk), Muhammed Gönülaçar, Yağızcan Erdem (Dk.67 Maksut Taşkıran), Kerim Frei, Beykan Şimşek, Halil İbrahim Sönmez ve Yusuf Mert Tunç (Dk. 81 Mikail Koçak) ile çıktı.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise; Abdulsamed Damlu, Emre Batuhan Adıgüzel, Özkan Yiğiter, Okan Eken (Dk. 70 Samed Ali Kaya), Mert Örnek(Dk. 85 Hasan Bilal), Eyüp Akcan(Dk 90 Muhammet Çavuşoğlu), Onur Özcan, Erdem Seçgin, Yusuf Abdioğlu, Bekir Can Kara(Dk. Harun Kavaklıdere) ve Burak Kavlak(Dk. 46 Medeni Bingöl) ile mücadele etti.

Bu skorla temsilcimiz şampiyonluk yolunda yara almış oldu.