İskele Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Parkı içindeki Altın Palas Düğün Salonu’nda başlayan seçinde toplam 24 sandık kuruldu. Başkan adayları üyelerle buluşarak projelerini ve hedeflerini paylaştı, oy kullanma süreci, adayların konuşmalarının tamamlanmasının ardından başladı ve akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

TUĞRUL: 12 YILDIR GÖREVİMİZİ ŞEFFAF VE ADİL ŞEKİLDE YÜRÜTTÜK

Odanın mevcut başkanı Mehmet Emin Tuğrul, oy kullanımı öncesi yaptığı konuşmada; oda kapısının her zaman üyeler için açık olduğunu ve seçim sürecinde üyelerin her zaman bilgilendirildiğini söyledi.

Tuğrul, “Biz 12 yıldır odanın başındayız ve bu süre boyunca görevimizi şeffaf ve adil şekilde yürüttük. Tahditli plakalar konusunda 2023 yılında Sayın Bakan Adil Karaismailoğlu ile bir toplantıya katıldık. Bakanımız, mülkiyet hakkı konusunda hiçbir belediyenin müdahale edemeyeceğini belirtti. Tahditli plakalar zamanında alınmıştır ve kimseye dokunulamaz. Ben de seçim sürecimde, bir şoför arkadaşımın aracına veya plakasına müdahale etmeyeceğime söz veriyorum. Bu oda her zaman herkese açıktır ve sizleri başımın üstünde tutuyorum.” diye konuştu.

ALPASLAN: ÜYELER DESTEKTEN MAHRUM BIRAKILIYOR

Daha önce oda başkanlığı görevi üstlenmiş ve yeniden aday olan Faruk Alpaslan ise seçilmeleri halinde şeffaf bir yönetim süreci sürdüreceklerini belirterek, “12 yıldır bu odada gördük ki, esnafın hakları yeterince korunmuyor. Genel kurulda gelir-gider tabloları sunulmuyor, SGK ve vergi borçları belirsiz, mülkiyet hakları gasp ediliyor. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular hak ettikleri temsil ve destekten mahrum bırakılıyor.” dedi.

Seçim vaatlerini sıralayan Alpaslan, son olarak şu sözleri kaydetti:

“Plakaları ve mülkiyet haklarını koruyacağız, esnafın mağduriyetini önleyeceğiz. Oda işlemlerinde şeffaflığı sağlayacağız; gelir-gider, borç ve hak konularını resmi belgelerle net bir şekilde sunacağız. Ceza ve haksız uygulamalara karşı esnafı savunacağız. Projelerimizi hızla hayata geçirerek esnafın işini kolaylaştıracağız. Odanın itibarını yükseltecek, Van’daki şoför esnafının hak ettiği saygıyı kazandıracağız.”

GÜVENÇ: ODAMIZ SADECE AİDAT TOPLAYAN BİR YER OLMAYACAK

Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerinde aday olan Hakan Güvenç ise, artan akaryakıt fiyatlarının sektörü zorladığını belirterek, seçilmeleri halinde rayiçlerin düzenli ödenmesi ve üyelerin haklarının korunması için çalışacaklarını dile getirdi.

Güvenç, “Son günlerde akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar bütün taşıma sektörünü vurdu. Kamyoncu, öğrenci servisleri, taksi ve minibüs esnafımız zor günler yaşıyor. Özellikle öğrenci servis esnafı en fazla mağdur olan gruptur; çünkü yılda bir defa rayiç alıyorlar. Diğer sektörlerde de durum benzer, şayet seçilirsek, her 6 ayda bir rayiçlerin düzenli olarak ödenmesini sağlayacağız. Akaryakıt maliyetleri, yemek parası, sosyal haklar ve diğer sorunlar için yanınızda olacağız. Odamız sadece aidat toplayan bir yer olmayacak. Taksici esnafımız için uygun duraklar inşa edeceğiz, kamyoncu kardeşlerimizin huzurla dinleneceği modern garajlar kuracağız” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi.