Van ve çevresinde doğal olarak yetişen endemik bitkilerin harmanlanması ile yapılan Otlu Peynire ilgi azaldı.

Artan maliyetlerle birlikte otlu peynirin fiyatına da yakın zamanda yüzde yüze varan oranlarda zam geldi. Vatandaşın peynire olan ilgisinin, geçen yıllara oranla yüzde 50 düştüğü ifade edilirken, fiyatının sürekli artması vatandaşı düşündürüyor.

Otlu peynirin artan maliyetlerden kaynaklı arka plana atıldığını söyleyen Van Peynirciler Çarşısı Esnafı Rüstem Apaydın, vatandaşın peynir alırken kararsız olduğunu söyledi.

Van’a gelen yerli yabancı misafirlerin de hediyelik olarak otlu peynir satın alındığı öğrenildi.

“VATANDAŞ KARARSIZ”

Peynir satışlarında düşüş olduğunu söyleyen Apaydın, “Sezonluk peynir fiyatları belirlenir. Haziran ayında peynirin fiyatı 80 ile 90 TL arasındaydı. Şu an salamura peynir zamanı. Kilosu 130-140 lira arasında satılıyor. Geçen senenin peyniri, eski peynir dediğimiz, 200 liradan satılıyor. Şu an da satışlar geçen seneye oranla yüzde 50 düştü. Vatandaş biraz kararsız, her gün çeşitli ürünlere zam geliyor. Milletin alım gücü düştü. O yüzden peyniri artık ikinci plana atıyor. Bu yüzden artık vatandaş peyniri fazla tercih etmiyor. Bu da Van peynirini etkiledi” ifadelerini kullandı.

“ARZ TALEBİ KARŞILIYOR”

Otlu peynirde arzın talebi karşıladığını söyleyen Van Peynirciler Çarşısı Esnafı Rüstem Apaydın, “Van peynirimiz merkezin dışından şehir dışına hediyelik olarak da gidiyor. Her bölgenin kendine has ürünü vardır. Buranın da meşhur ürünü otlu peynirdir, bu yüzden Van’a gelen yerli yabancı misafirler otlu peyniri hediyelik olarak tercih ediyor. Merkezde alımlar çok düşük. Bazı şeylerde tasarruf yapıyorlar bunu da Van peynirimiz, otlu peynir üzerinden yapıyorlar. Alımlar düşük, arz talebi karşılıyor” ifadelerini kullandı.

Haber: Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk