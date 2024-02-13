Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı olan ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biri.

VAN’IN ORTANCA YAŞI 24,9’A YÜKSELDİ

Türkiye genelinde yoğunlukla genç nüfusun yaşadığı iller arasında olan Van’ın nüfusu her yeni yılda, bir önceki yıla kıyasla yaşlanıyor.

2023 yılı illere ve cinsiyete göre ortanca yaş verilerine göre Van’da ortanca yaş 24,9’a yükseldi. Erkeklerde ortanca yaş 2022 yılına oranla 0,6 artarak 24,7 olurken, kadınlarda ortanca yaş 0,7 artarak 25 yaşa yükseldi.

Bir önceki yılın ortanca yaş verilerine göre Van’da 2022 yılında ortanca yaş 24,2 olarak kayıtlara geçti. 2022 yılında Van’da yaşayan erkeklerin ortanca yaşı 24,1, kadınların ise 24,3 olarak açıklanmıştı.

1 milyon 127 bin 612 nüfusu olan Van’da 2023 yılında 24 ve 25 yaşları arasında 22 bin 66 erkek, 21 bin 53 kadın olmak üzere toplam 43 bin 119 kişi yaşıyor.

ORTANCA YAŞIN EN BÜYÜK VE KÜÇÜK OLDUĞU İLLER

Ülke genelinde 2022 yılında 33,5 olan ortanca yaş 2023 yılında 0,5 birim artarak 34’e yükseldi.

2023 yılında ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında ülke genelinde en yüksek ortanca yaş değeri olan 42,8 yaş ile Sinop ilk sırada yer aldı. İllere göre en küçük ortanca yaş değerine göre ise ülke genelinde en düşük ortanca yaşa sahip il 21,2 yaş ile Şanlıurfa oldu.

Van ise; 2023 yılında en düşük ortanca yaşa sahip iller arasında 7’inci sırada yer aldı. Bir önceki yıl olan 2022 yılında ise 6’ıncı sırada yer alıştı.